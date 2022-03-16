В Нафтогазе объяснили, как из-за границы подать показатели счетчика и оплатить коммуналку

Уже более 2 миллионов украинцев выехали заграницу, убегая от продолжающихся в Украине боевых действий. Большинство из них поехали просто чтобы пересидеть войну, ведь дома у них осталось жилье и родные люди. Конечно, убегая в другую страну, люди мало думают о таких бытовых вопросах, как предстоящая оплата коммунальных услуг в Украине. Или хотя бы подача показателей. А делать это нужно всем, у кого на Родине остался невредимый дом. В Нафтогазе объяснили, как передать показатели из-за границы, и как можно оплатить коммунальные услуги, находясь не в Украине.





Все делается дистанционно, нужно иметь только доступ к интернету

Подробную инструкцию украинцам издали в Нафтогазе. Если вы хотите подать показатели счетчика, воспользуйтесь одним из трех вариантов:

Через личный кабинет на сайте Нефтегаза. Регистрация достаточно легкая. Через чат-бот в Телеграмме или Вайбере, ссылка есть на сайте Нефтегаза. Или же попросить кого-нибудь из знакомых в Украине позвонить оператору ГРМ напрямую.

Также, находясь за границей, можно без проблем оплатить коммунальные счета. Для этого нужно иметь либо Приват24, либо личный кабинет my.gas.ua. Также можно воспользоваться платежными системами Portmone, EasyPay или чат-ботами GASUA в Viber и Telegram.

За несвоевременную оплату штрафов не будет

Ну и тем, кто сейчас финансово не способен оплатить счета, советуют не паниковать. Никаких штрафов, пени или отключения от услуг не будет. Правда, и счет никуда не денется. Каждый неоплаченный месяц будет в полном объеме переноситься на следующий месяц.

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