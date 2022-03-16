В Нафтогазі пояснили, як з-за кордону подати показники лічильника і оплатити комуналку

Вже понад 2 мільйони українців виїхали закордон втікаючи від бойових дій, що тривають в Україні. Більшість з них, поїхали просто щоб пересидіти війну, адже вдома у них залишилося житло та рідні люди. Звісно, втікаючи в іншу країну, люди мало думають про такі побутові питання, як майбутня оплата комунальних послуг вдома в Україні. Чи хоча б подача показників. А робити це потрібно всім, в кого на Батьківщині залишилася неушкоджена домівка. У Нафтогазі пояснили, як передати показники із-за кордону, та як можна оплатити комунальні послуги перебуваючи не в Україні.





Все робиться дистанційно, потрібно мати лише доступ до інтернету

Детальну інструкцію українцям видали у Нафтогазі. Якщо ви хочете подати показники лічильника, то скористайтеся одним із трьох варіантів:

Через особистий кабінет на сайті Нафтогазу. Реєстрація досить легка. Через чат-бот в Телеграмі або Вайбері, посилання є на сайті Нафтогазу. Або ж попросити когось із знайомих в Україні зателефонувати до оператора ГРМ напряму.

Також, перебуваючи закордоном, можна без проблем сплатити комунальні рахунки. Для цього треба мати або Приват24, або особистий кабінет my.gas.ua. Також, можна скористуватися платіжними системами Portmone, EasyPay або чат-ботами GASUA у Viber та Telegram.

За несвоєчасну оплату штрафів не буде

Ну і тим хто зараз фінансово не спроможний оплатити рахунки, радять не панікувати. Жодних штрафів, пені, чи відключення від послуг не буде. Щоправда, і рахунок нікуди не подінеться. Кожен неоплачений місяць у повному обсязі переноситиметься на наступний місяць.

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