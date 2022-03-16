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Став відомий мирний план Росії та України з 15 пунктів

16.03.2022
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ЗСУ

Україна та Росія в ході переговорів розробили план із 15 пунктів, що включає припинення вогню та виведення військ за умови нейтралітету Києва та скорочення Збройних сил України. Про це стало відомо із матеріалу Financial Times (FT) із посиланням на учасників переговорного процесу.


За інформацією видання, Москва і Київ досягли значного прогресу з розробки зазначеного плану, націленого на досягнення миру. Зазначається, що він включає відмову української сторони від планів на вступ до НАТО і обіцянку не розміщувати на своїй території іноземні військові бази та озброєння в обмін на захист від США, Британії та інших союзників.

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При цьому FT пише, що в Києві скептично налаштовані щодо прихильності російського президента Володимира Путіна до встановлення миру та врегулювання кризи. За даними газети, влада України побоюється, що Москва намагається виграти час для перегрупування армії та продовження наступу.

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16.03.2022
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