Хіроманти розповіли, як по долоні визначити, чи є проблеми з печінкою

Хіромантія дуже цікава наука. На людських долонях хіроманти читають долі людей, можуть приблизно спрогнозувати тривалість життя людини, кількість дітей, яка в неї народиться. Також, по долоні можна дізнатися й чимало інформації про наше здоров’я. Зокрема, один з відомих хіромантів Іван Громов розповів, що кожен може самостійно визначити, чи є в нього проблеми з печінкою. Для цього достатньо лише ретельно подивитися на свою долоню, праву, чи ліву, різниці немає.





Якщо лінія присутня, то проблеми з печінкою точно є

Зі слів хіроманта, одна лише наявність цієї лінії свідчить про те, що з печінкою далеко не все в порядку.

Ретельно розгляньте центр свого зап’ястя. Ця лінія, якщо вона є, просувається з центру долоні до самого зап’ястя і може його перетинати. Її наявність в першу чергу сигналізує про те, що є проблеми із залозою внутрішньої секреції. Як мінімум, потрібно звернутися до лікаря, щоб спростувати ймовірну наявність гепатиту.

Що треба знати про хвороби печінки?

Хвороби печінки підступні тим, що симптоматика з’являється вже на пізніх стадіях і зазвичай це пожовтіння шкіри, або сильний біль в області печінки. Серед інших симптомів, які можуть проявитися на ранніх стадіях лікарі виділяють:

слабкість та хронічна втома;

зміна кольору сечі;

нудота, проблеми зі шкірою (з’являються висипання);

біль та важк ість в області правого підребер’я ;

ість в області правого підребер’я втрата або зниження апетиту, втрата ваги;

гіркота та неприємний присмак у роті.

Всі ці симптоми мають насторожити. Обов’язково перевірте печінку записавшись на професійне обстеження та здавши необхідні аналізи. На початкових стадіях, більшість недуг лікуються досить легко.

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