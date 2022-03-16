Стало известно, в какую сумму Украине обойдется война с Россией

В результате военного вторжения РФ Украина может понести огромный финансовый ущерб. По приблизительным оценкам, он составит около 500 млрд. долларов. Наибольшие потери связаны с уничтожением предприятий и инфраструктуры в некоторых городах, а также нарушением авиа- и морского сообщения.





Об этом в интервью Forbes рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он отметил, что в регионах, постоянно находящихся под обстрелом оккупантов, остановилась вся бизнес-активность. Больше всего по экономике страны ударили атаки на Киев, Харьков и Мариуполь. Ведь эти города вносили существенный вклад в ВВП страны.

В Украине наблюдаются существенные проблемы с логистикой. Часть цепочек поставок были разорваны полностью. К тому же русские захватчики уничтожили целый ряд заводов и компаний. Не говоря уж о том, что часть производств не может работать из-за отсутствия рабочих, выехавших из региона подальше от ужасов войны.

«По ориентировочным подсчетам Минэкономики, потери Украины после войны составят от 30 до 50% ВВП. В денежном эквиваленте это примерно 500 млрд долларов», – сообщил Сергей Марченко.

Серьезный ущерб терпит страна и от простоя Одесской таможни. В довоенный период она приносила в бюджет около 20% таможенных поступлений. Даже несмотря на то, что Одесса в данный момент не оккупирована врагом, нормальная работа порта невозможна из-за присутствия российских военных в акватории Черного моря. Поэтому Украина получает от всех своих таможен только около 15% от довоенного уровня прибыли.

Следует отметить, что некоторые страны-члены Евросоюза уже предложили Украине помощь в послевоенном восстановлении экономики. Поддержку пообещали и Соединенные Штаты Америки, а также целый ряд известных во всем мире корпораций. Поэтому, несмотря на огромные потери, которые Украина уже понесла в этой войне, после победы ее ждет большое будущее и сумасшедший экономический рост.

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