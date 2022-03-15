Названы знаки Зодиака, которые в течение жизни испытывают наибольше любовных страданий и поражений

Человеку нужен человек! Именно так считают большинство людей в мире, и очень скучают, если долго не удается найти пару. Одиночество рано или поздно надоедает и сильно удручает. А несчастная любовь это еще хуже, чем ее полное отсутствие. Но что делать, если не везет постоянно? И когда кончится эта полоса любовных неудач? Астрологи назвали трех знаков Зодиака, которым может не везти всю жизнь и сказали с чем это связано.





Близнецы

Близнецы очень сильно теряют голову, когда влюблены. Иногда слишком сильно. Это делает их слепыми и беспомощными, а партнеры могут рано или поздно начать этим пользоваться. Близнецам советуют не быть такими жертвенными. Думать не только о том, чтобы удовлетворить все потребности и желания любимого человека, но и свои. Будьте немного эгоистичнее и любовных трагедий станет меньше, или ощущаться они будут не так остро.

Весы

Весы очень не любят конфликты и часто, чтобы их избежать, подключают все свое терпение. Если писать простыми словами, Весы часто в отношениях “терпилы”. Это быстро подмечают партнеры и постепенно начинают прощупывать границы этого терпения. Рано или поздно терпение лопнет и отношения закончатся, а Весы будут чувствовать себя просто использованными. Не бойтесь конфликтов, или по крайней мере не молчите о том, что болит.

Стрельцы

Этот знак часто несчастлив через свою чрезмерную требовательность к другим. Стрельцы никогда не могут быть полностью удовлетворены партнерами. При том, что они уверены, что их придирки имеют основание. На самом деле это не всегда так. Не пытайтесь изменить всех, возможно, иногда стоит порыться в себе. Иногда проблема не в человеке, который рядом, а в вашей голове.

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