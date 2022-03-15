Названо знаки Зодіаку, які протягом життя зазнають найбільше любовних страждань і поразок

Людині потрібна людина! Саме так вважають більшість людей у світі, і дуже сумують, якщо тривалий час не вдається знайти пару. Самотність рано, чи пізно набридає та сильно пригнічує. А нещасливе кохання це ще гірше, ніж його повна відсутність. Але що робити, якщо не щастить постійно? І коли закінчиться ця смуга любовних невдач? Астрологи назвали трьох знаків Зодіаку, яким може не щастити впродовж всього життя і сказали з чим це пов’язано.





Близнюки

Близнюки дуже сильно втрачають голову, коли закохані. Інколи аж занадто сильно. Це робить їх сліпими та безпомічними, а партнери цим можуть рано чи пізно почати користуватися. Близнюкам радять не бути такими жертовними. Думати не лише про те, щоб задовольнити всі потреби та бажання коханої людини, а й свої. Будьте трішки егоїстичнішими і любовних трагедій стане менше, або відчуватимуться вони не так гостро.

Терези

Терези дуже не люблять конфліктів та часто, щоб їх уникнути, підключають все своє терпіння. Якщо писати простими словами, Ваги часто в стосунках “тєрпіли”. Це швидко підмічають партнери і поступово починають прощупувати кордони цього терпіння. Рано чи пізно терпіння лусне і стосунки закінчаться, а терези відчуватимуть себе просто використаними. Не бійтеся конфліктів, або принаймні не мовчіть про те, що болить.

Стрільці

Цей знак часто нещасливий через свою надмірну вимогливість до інших. Стрільців ніколи не можуть бути повністю задоволені партнерами. При тому, що вони впевнені, що їхні придирки мають підставу. Насправді, це не завжди так. Не намагайтесь змінити всіх, можливо інколи варто поритися в собі. Деколи проблема не в людині, яка поруч, а в вашій голові.

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