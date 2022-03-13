ПриватБанк изменил правила снятия наличных с банкоматов

Введение военного положения существенно повлияло на работу украинских банков. Изменения затронули как график работы отделений, так и правила обслуживания клиентов. В частности, государственный ПриватБанк на днях внедрил новые ограничения на снятие наличных. Сколько же денег теперь смогут снять со своего счета украинцы?





Еще с первых дней войны Приват установил лимит на снятие наличных в банкоматах в сумме 100 тыс. грн в сутки. Однако на днях в банке был установлен также лимит на одну операцию. По правилам финучреждения клиент не сможет за один раз получить все 100 тыс. грн., а только 20 тыс. грн.

В банке также отметили, что указанный лимит в 20 тыс. грн действует только для карт Привата. Если же гражданин использует банкомат для снятия средств с карты другого банка, сможет получить не более 10 тыс. грн. Между операциями снятия наличных установлен фиксированный интервал в 3 часа. Таким образом, клиент может в течение дня обналичить всю сумму суточного лимита.

Кроме банкоматов, украинцы для снятия наличных могут воспользоваться и кассой в отделении банка. Там можно снять весь дневной лимит в 100 тыс. грн за одну операцию.

Еще одним вариантом для желающих получить наличные является обычная касса в магазине, аптеке или АЗС. Такую услугу сейчас предлагают торговые точки более чем 20 сетей страны. Среди них супермаркеты Сильпо, Фора, АТБ, Varus, заправки WOG, ОККО и БРСМ Нафта, аптеки Доброго Дня, АНЦ, Копейка и т.д. Предлагает услугу снятия наличных денег на кассе даже Новая почта.

Чтобы получить наличку в процессе расчета нужно сообщить кассиру, какую сумму вы бы хотели снять. Кассир выбьет на терминале эту сумму плюс стоимость вашей покупки. После оплаты, вы получите сдачу из кассы наличными. Большинство торговых точек, предлагающих эту опцию, выдают до 6 тыс. грн за одну покупку.

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