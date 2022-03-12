Провидица Ванга предрекла тяжелую судьбу трем знакам Зодиака

Белорусская провидица Ванга известна по всему миру. Она была слепа, но могла видеть то, чего другие не видели. Ванга предсказывала многие судьбоносные события, которые в свое время сбывались. К ней обращались люди со всего мира. Приезжали и представители мировых разведок и даже президенты. И вот, на днях в сети появилась интересная информация, что Ванга предсказывала и для отдельных знаков Зодиака. В частности, трем она предсказала тяжелую судьбу из-за их же черт характера.





Весы

По словам Ванги, именно Весы больше всего зависят от мнения окружающих. Их сильно огорчает негативная реакция на их действия. Они принимают близко к сердцу любые подвохи, критику и отрицательные выражения. Все это удручает представителей этого знака и делает несчастными. Попробуйте немного абстрагироваться, не переживайте так сильно тем, что думают другие. Иначе рискуете часто притягивать к себе неудачи, собственным негативным и пессимистическим настроением.

Близнецы

Близнецы страдают из-за своих комплексов. Они очень нуждаются в похвале и даже зависти от окружающих. Они хотят что-то доказать, всегда быть выше, лучше, богаче, счастливее. В результате не умеют насладиться тем, что есть. Этот постоянный бег вперед не позволяет Близнецам расслабиться, чтобы жить здесь и сейчас. Так и жизнь пройдет, а вы будете постоянно ею недовольны.

Раки

Раки в общем-то имеют все условия для того, чтобы быть счастливыми. Мешает им в этом только одна черта – чрезмерный драматизм. Раки делают из мухи слона, легко и часто обижаются из-за чего не дают спокойно жить ни себе, ни другим. Если бы вы стали немного меньше обижаться всему подряд, то сразу почувствовали бы легкость. Не нужно раздувать проблему там, где ее нет.

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