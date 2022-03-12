Астрологи назвали п’ять чоловічих імен, які найчастіше потрапляють в ДТП

Сьогодні автомобіль — це вже не розкіш. В деяких сім’ях є одразу дві автівки. Жінки й чоловіки водять на рівні, а автошколи закривають черговий потік всього лише за кілька хвилин після старту продажів. Така кількість автомобілів на дорогах звісно ж провокує й численні дорожньо-транспортні пригоди. І тут цікавий момент, астрологи назвали п’ять чоловічих імен, які найчастіше потрапляють в халепу за кермом. Їм знавці зіркових наук рекомендують сідати за кермо, лише в крайніх випадках.





Арсеній

Власники даного імені зазвичай дуже повільні та рідко проявляють ініціативу. В стресових ситуаціях, вони стають ще повільнішими. Уникнути аварійної обстановки їм навряд чи вийде, тому вони в 90% випадків стають її учасниками.

Данило

Ці чоловіки великі мрійники. На жаль, замріятись вони можуть і за кремом. Це точно не та риса, якою може похвалитися досвідчений водій. Мінімальна порада, уникайте музики за кермом, адже вона розслаблює і провокує “завтик”.

Юхим

Ці чоловіки часто дуже дратівливі, швидко виходять з себе і вже не контролюють ситуацію. За кермом це не найкраща риса. Саме водії з таким іменем, часто підрізають, постійно кудись квапляться та нерідко потрапляють в ДТП.

Ілля

Ілля важко орієнтується на дорозі, розгублюється, якщо раптово перед ним вискочить перехожий. Чоловіки з цим іменем дуже часто не вчасно гальмують, глохнуть посеред вулиці, проскочують на червоний, бо не встигли зупинитись, пропускають повороти і так далі.

Дмитро

Надто консервативний і правильний на дорозі. Він їде так, як “книжка пише”. А дорога інколи вимагає маневрів, швидких реакцій та імпровізації. Проблема в тому, що далеко не всі водії їздять по книжних правилах, тому Дмитрам доводиться важко.

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