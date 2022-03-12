Провидиця Ванга напророкувала важку долю трьом знакам Зодіаку

Білоруська провидиця Ванга відома у всьому світі. Вона була сліпою та могла бачити те, чого інші не бачили. Ванга пророкувала багато доленосних подій, які в свій час збувалися. До неї зверталися люди зі всього світу. Приїжджали й представники світових розвідок і навіть Президенти. І ось, на днях в мережі з’явилася цікава інформація, що Ванга робила передбачення й для окремих знаків Зодіаку. Зокрема, трьом вона напророчила важку долю, через їхні ж риси характеру.





Ваги

Зі слів Ванги саме Ваги найбільше залежать від думки оточуючих. Їх сильно засмучує негативна реакція на їхні дії. Вони приймають близько до серця будь-які підколи, критику та негативні висловлювання. Все це пригнічує представників цього знаку та робить нещасними. Спробуйте трохи абстрагуватися, не переймайтеся так сильно тим, що думають інші. Інакше ризикуєте часто притягувати до себе невдачі, власним негативним та песимістичним настроєм.

Близнюки

Близнюки страждають через свої комплекси. Вони дуже потребують похвали і навіть заздрості від оточуючих. Вони хочуть щось доказати, завжди бути вище, краще, багатше, щасливіше. В результаті не вміють насолодитися тим, що є. Цей постійний біг вперед не дає Близнюкам розслабитися, щоб жити тут і зараз. Так і життя мине, а ви будете постійно ним незадоволені.

Раки

Раки загалом мають всі умови для того, щоб бути щасливими. Заважає їм в цьому лише одна риса — надмірний драматизм. Раки роблять з мухи слона, легко і часто ображаються через що не дають спокійно жити ні собі ні іншим. Якщо ви стали б трішки менше ображатися за все підряд, то одразу відчули б легкість. Не потрібно роздувати проблему там де її немає.

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