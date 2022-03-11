Реакция мира на бомбежки больницы в Мариуполе: самые известные таблоиды не сдерживают эмоций

Война в Украине уже вторую неделю наиболее обсуждаемая тема в мире. Пишут о войне мировые знаменитости и самые большие таблоиды. Мировые сообщества в шоке, что такие ужасы могут происходить в 21 веке, но на днях случилось то, что не укладывается ни в какие рамки. Оккупанты обстреляли детскую больницу в Мариуполе, где располагалось и родильное отделение. По последним данным, пострадали 17 человек, трое из которых погибли. В их числе один ребенок. Фото окровавленных беременных разлетелось по первым страницам крупнейших мировых газет. И вот что они пишут.





Мир откровенно заявляет, что Путин сошел с ума

Наибольшее внимание привлекли шесть британских газет, у которых есть миллионы читателей.

The Times – крупнейшая газета Великобритании на первой странице опубликовала фото беременной женщины, которую несут на носилках по руинам. Заголовок красноречивый – “Нацелены на женщин и младенцев”. Daily Record – британский таблоид опубликовал то же фото и подписал только одним словом – “Варварство”. Daily Star тоже одна из крупнейших газет Соединенного Королевства обошла тему родильного, а привлекла внимание к ситуации на ЧАЭС. Таблоид считает, что Путин хочет масштабной ядерной катастрофы. The Independent осветила тему роддома и подписала статью тоже одним словом “Варварство”. The Telegraph еще один британский таблоид, подозревающий Путина в изготовлении химического оружия. Именно об этом их свежий выпуск. The Financial Times — крупнейшее финансовое издание отреагировало на события сдержаннее всех. Заголовок звучит как: “Зеленский обвиняет россиян в зверствах в больницах и призывает мир помочь”.

Что касается реакции Украины, то она тоже не заставила себя ждать. В частности, советник руководителя офиса Президента Алексей Арестович обратился к окупантам со словами, что теперь начнется совсем другая война.

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