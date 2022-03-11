Реакція світу на бомбардування лікарні в Маріуполі: найвідоміші таблоїди не стримують емоцій

Війна в Україні вже другий тиждень найбільш обговорювана тема в світі. Пишуть про війну світові знаменитості та найбільші таблоїди. Світові спільноти в шоці, що такі жахіття можуть відбуватися в 21 столітті, але на днях трапилося те, що не вкладається в жодні рамки. Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Маріуполі, де розташовувалося й пологове відділення. За останніми даними постраждало 17 осіб, троє з котрих загинули. Серед них одна дитина. Фото окривавлених вагітних розлетілося по перших сторінках найбільших світових газет. І ось, що вони пишуть.





Світ відверто заявляє, що Путін зійшов з розуму

Найбільшу увагу привернули шість британських газет, які мають мільйони читачів.

The Times — найбільша газета Великобританії на першій сторінці опублікували фото вагітної жінки, яку несуть на носилках по руїнах. Заголовок красномовний – “Націлені на жінок і немовлят”. Daily Record — британський таблоїд опублікував те ж фото і підписав лише одним словом – “Варварство”. Daily Star теж одна з найбільших газет Сполученого Королівства оминула тему пологового, а привернула увагу до ситуації на ЧАЕС. Таблоїд вважає, що Путін хоче масштабної ядерної катастрофи. The Independent висвітлила тему роддому і підписала статтю теж одним словом “Варварство”. The Telegraph ще один британський таблоїд, який підозрює Путіна у виготовленні хімічної зброї. Саме про це був їхній свіжий випуск. The Financial Times — найбільше фінансове видання відреагувало на події найстриманіше. Заголовок звучить, як: “Зеленський звинувачує росіян в звірствах в лікарнях та закликає світ допомогти”.

Що ж реакції України, то вона теж не забарилася. Зокрема, радник керівника офісу Президента Олексій Арестович звернувся до окупантів зі словами, що тепер почнеться зовсім інша війна.

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