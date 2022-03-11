Hardnews

Названі законні способи відстежити місцезнаходження людини за телефоном

11.03.2022
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смартфон завис

Для відстеження місцезнаходження людини за допомогою телефону не потрібен особливий дозвіл від держорганів.


За словами експертів, в деякі месенджери вбудовано функцію трансляції геолокації. Іншим законним способом дізнатися про місцезнаходження людини фахівці назвають «батьківський контроль», який дозволяє батькам відслідковувати переміщенням своїх дітей.

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Крім того, слідкувати за людиною можна за допомогою спеціальних програм-пеленгаторів, які встановлюються на смартфон. За USSD-запитом вони можуть визначити, де зараз знаходиться пристрій,  а відповідно – і його власник. Подібні програми повинні встановлюватися з дозволу власника гаджета. Встановлення програми без відома є протиправною дією.

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11.03.2022
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