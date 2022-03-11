Названі законні способи відстежити місцезнаходження людини за телефоном

Для відстеження місцезнаходження людини за допомогою телефону не потрібен особливий дозвіл від держорганів.





За словами експертів, в деякі месенджери вбудовано функцію трансляції геолокації. Іншим законним способом дізнатися про місцезнаходження людини фахівці назвають «батьківський контроль», який дозволяє батькам відслідковувати переміщенням своїх дітей.

Крім того, слідкувати за людиною можна за допомогою спеціальних програм-пеленгаторів, які встановлюються на смартфон. За USSD-запитом вони можуть визначити, де зараз знаходиться пристрій, а відповідно – і його власник. Подібні програми повинні встановлюватися з дозволу власника гаджета. Встановлення програми без відома є протиправною дією.

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