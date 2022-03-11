Украинские банки изменили правила работы: в частности, по кредитам

С тех пор, как в Украине началась война, большинство украинских банков сразу же заморозили доступ к кредитным лимитам, которые есть у людей на карточках. Правда, впоследствии ситуация изменилась, и банки постепенно начали менять правила. Большинство из них позволили пользоваться кредитными деньгами, но только при расчетных операциях картой. Снять наличные деньги, или даже перебросить кредитные деньги с карты на другую карту — невозможно. Крупнейшие финансовые учреждения Украины сообщают, что ежедневно к ним поступает много запросов, не возобновили ли они выдачу кредитов. Или хотя бы не начисляют кредитный лимит.





Никаких кредитов на время военного положения не выдают

К сожалению, в условиях военного положения ни потребительских кредитов, ни лимитов на кредитных карточках не открывают. Людям разрешают пользоваться теми кредитными лимитами, которые были начислены до войны. Не могут оформить кредитный лимит, ни существующие клиенты банка, ни новые. Также нельзя увеличить размер уже имеющегося лимита. Такую информацию предоставили абсолютно все банки, хотя каждый из них имеет право самостоятельно принимать подобные решения.

В настоящее время большинство учреждений ввели кредитные каникулы

Несмотря на то, что кредиты не выдают, банки не требуют у клиентов средства за текущие их задолженности. Монобанк, Приватбанк, Ощадбанк и несколько других банков ввели кредитные каникулы. Украинцы могут не вносить месячный взнос, и за это им не будет начисляться штраф или пеня. Не снимаются даже средства за открытые договора на “Оплату частями”, которые предлагают Приватбанк и Монобанк, или по “Мгновенной рассрочке”, от Приватбанка. Сейчас все учреждения установили разный срок каникул. В ПриватБанке они действуют до июня, в Монобанке пока до апреля. В дальнейшем учреждения будут обновлять эту информацию.

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