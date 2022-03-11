Українські банки змінили правила роботи: зокрема що до кредитів

Відколи в Україні почалася війна більшість українських банків одразу ж заморозили доступ до кредитних лімітів, які є у людей на картках. Щоправда згодом, ситуація змінилася, і банки поступово почали змінювати правила. Відтак, більшість з них дозволили користуватися кредитними грішми, але лише при розрахункових операціях карткою. Зняти готівку, чи навіть перекинути кредитні гроші з картки на іншу картку — неможливо. Найбільші фінансові установи України повідомляють, що щодня до них надходить багато запитів, чи не відновили вони видачу кредитів. Або хоча б, чи не нараховують кредитний ліміт.





Жодних кредитів на час воєнного стану не видають

На жаль, в умовах воєнного стану ні споживчих кредитів, чи навіть лімітів на кредитних картках не відкривають. Людям дозволяють користуватися тими кредитними лімітами, які були нараховані до війни. Не можуть оформити кредитний ліміт, ні існуючі клієнти банку, ні нові. Також не можна збільшити розмір вже наявного ліміту. Таку інформацію надали абсолютно всі банки, хоча кожен з них має право самостійно приймати подібні рішення.

На даний момент більшість установ запровадили кредитні канікули

Попри те, що кредити не видають, банки й не вимагають у клієнтів кошти за поточні їхні заборгованості. Монобанк, Приватбанк, Ощадбанк та кілька інших банків запровадили кредитні канікули. Українці можуть не робити місячний внесок, і за це їм не нараховуватиметься штраф чи пеня. Не знімаються навіть кошти за відкриті договори на “Оплату частинами”, які пропонують Приватбанк і Монобанк, чи за “Миттєвою розстрочкою”, від Приватбанку. Наразі, всі установи встановили різний термін канікул. В Приватбанку вони діють до червня, в Монобанку поки до квітня. Надалі, установи оновлюватимуть цю інформацію.

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