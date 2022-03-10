Украинских мужчин массово кидают на деньги: предлагают помощь в пересечении границы

Война в Украине началась 24 февраля, и после этого еще в течение суток украинские мужчины могли выезжать за границу. Но на следующий день Президент Украины запретил выезд потенциальным защитникам. Запрет касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Конечно, не без того, чтобы те, кто ну совсем не хочет воевать и имеет достаточно денег, не попытались как-то решить эту ситуацию. Следовательно, начали появляться слухи, что на границе можно дать взятки и уехать. Что касается размера взяток, то суммы разнятся и впечатляют. Одни говорят о 300-400 долларах, другие о 5000 долларов или евро. Украинцев призывают не верить и не подвергаться риску.





Никого за деньги не выпускают

Эта информация неправдивая, и придумали ее мошенники, а также страна агрессора на пару с Беларусью. Ведь именно белорусские пропагандисты распространяют такую ​​информацию. Все для того, чтобы во-первых, выманить у украинцев деньги, а во-вторых скомпроментировать нашу репутацию. Следовательно, те, кого уже задержали на границе, полиции признались, что договоренность с мошенниками у них была. Они заплатили неизвестным лицам задаток (половину суммы), а другую половину должны были отдать по ту сторону границы. Правда, на границе никто об этих “договоренностях” не знал. Мужчин конечно же не пропускали, и деньги им никто не вернул.

Такие ситуации учащаются

Буквально недавно, на границе был задержан автобус с десятком мужчин, желающих переехать в Румынию. Полиция сработала оперативно, все были задержаны. Водитель получил уголовное дело, а все пассажиры повестки в военкомат. Среди пассажиров, кстати, оказались внук и сын известной украинской певицы Софии Ротару.

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