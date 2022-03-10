Українських чоловіків масово кидають на гроші: пропонують допомогу в перетині кордону

Війна в Україні розпочалася 24 лютого, і після цього ще протягом однієї доби українські чоловіки могли виїжджати закордон. Та вже наступного дня Президент України заборонив виїзд потенційним захисникам. Заборона стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Звісно, ж не без того, щоб ті хто ну зовсім не хоче воювати і має достатньо грошей, не спробували якось вирішити цю ситуацію. Відтак почали з’являтися чутки, що на кордоні можна дати хабаря і виїхати. Щодо розміру хабарів, то суми різняться і вражають. Одні говорять по 300-400 доларів, інші про 5000 доларів або євро. Українців закликають не вірити, та не піддаватися ризику.





Нікого за гроші не випускають

Ця інформація є неправдивою, і вигадали її шахраї, а також країна агресора на пару з Білоруссю. Адже саме білоруські пропагандисти поширюють таку інформацію. Все для того, аби по-перше, виманити в українців гроші, а по-друге скомпроментувати нашу репутацію. Відтак, ті кого вже затримала на кордоні поліція зізналися, що домовленість з шахраями в них була. Вони заплатили невідомим особам завдаток (половину суми), а іншу половину мали віддати вже по той бік кордону. Щоправда, на кордоні, ніхто про ці “домовленості” не знав. Чоловіків звісно ж не пропускали, і гроші їм ніхто не повернув.

Такі ситуації частішають

Буквально нещодавно, на кордоні було затримано автобус з десятком чоловіків, які хотіли переїхати до Румунії. Поліція спрацювала оперативно, всі були затримані. Водій отримав кримінальне провадження, а всі пасажири повістки у військкомат. Серед пасажирів, до речі, виявилися внук та син відомої української співачки Софії Ротару.

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