Украинцы запустили интерактивную карту, где отмечены работающие заправки, аптеки и магазины

За время войны на Запад Украины прибыло более двух миллионов украинцев. Неизвестно, сколько еще прибудет в ближайшее время. Конечно, этот наплыв, а еще паника вокруг нынешней ситуации, негативно отражаются на всех сферах жизни. Магазины наполовину опустошены, а в аптеках нет и половины базовых лекарств. Заправки – это отдельная тема. Водители могут бродить часами от одной заправки к другой в поисках горючего. Его либо нет, либо около заправки наблюдается несколькокилометровая очередь. Чтобы помочь людям экономить время, волонтеры запустили сайт Opir, на котором изображены актуальные локации, где можно поесть, заправиться, купить лекарства, или товары первой необходимости.





Сайт охватывает всю территорию Украины

Это очень удобно не только с точки зрения экономии времени, но и для тех украинцев, которые впервые приехали в тот город или совсем в нем не ориентируются.

На сайте отображаются:

Работающие аптеки, а также те, где есть инсулин. Отделения “Новой почты”, открытые на данный момент. Заправки, где есть в наличии бензин и дизтопливо. Магазин с продуктами и зоомагазины, ведь очень много людей едут с домашними любимцами. Пункты гуманитарной помощи, где можно бесплатно поесть, отдохнуть с дороги, взять нужную одежду. Пункты, где можно получить первую медицинскую помощь. Станции технического обслуживания автомобилей. Укрытия на случай воздушной тревоги.

Также среди ключевых особенностей этой карты то, что пользователи самостоятельно могут добавлять новые места, что значительно облегчит жизнь другим, а также самим модераторам ресурса. Новая локация прилагается практически сразу после публикации, как только модераторы проверят заявку.

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