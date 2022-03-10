Українці запустили інтерактивну карту, де позначено працюючі заправки, аптеки і магазини

За час війни на Захід України прибуло понад два мільйони українців. Невідомо скільки ще прибуде найближчим часом. Звісно ж, цей наплив, а ще паніка довкола нинішньої ситуації негативно відображаються на всіх сферах життя. Магазини наполовину спустошені, а аптеках немає й половини базових ліків. А заправки це окрема тема. Водії можуть блукати годинами від однієї заправки до іншої в пошуках пального. Його або немає, або коло заправки спостерігається кількакілометрова черга. Щоб якось допомогти людям економити час, волонтери запустили сайт Opir, на якому зображено актуальні локації, де можна поїсти, заправитися, купити ліки, чи товари першої необхідності.





Сайт охоплює всю територію України

Це дуже зручно не лише з точки зору економії часу, а й для тих українців, які вперше приїхали в те, чи інше місто та зовсім в ньому не орієнтуються.

На сайті відображаються:

Працюючі аптеки, а також ті де є інсулін. Відділення “Нової пошти”, які відчинені на даний момент. Заправки, де є в наявності бензин та дизпаливо. Магазин з продуктами, та зоомагазини, адже дуже багато людей їдуть з домашніми улюбленцями. Пункти гуманітарної допомоги, де можна безкоштовно поїсти, відпочити з дороги, взяти потрібний одяг. Пункти, де можна отримати першу медичну допомогу. Станції технічного обслуговування автомобілів. Укриття на випадок повітряної тривоги.

Також, серед ключових особливостей цієї карти те, що користувачі самостійно можуть додавати нові місця, що значно полегшить життя іншим, а також самим модераторам ресурсу. Нова локація додається практично відразу після публікації, як тільки модератори перевірять заявку.

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