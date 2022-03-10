В «Дія» заработает новая функция, которая пригодится тысячам украинцев

Кабинет министров Украины анонсировал появление новой функции в «Дія». Вскоре пользователи приложения, которые в результате военных действий потеряли жилье, смогут создавать заявки на компенсацию от государства.





Согласно сообщению украинского премьера Дениса Шмыгаля, обновления «Дія» нужно подождать еще около недели. Также политик объяснил, что попросить о помощи смогут не только граждане, чей дом был полностью разрушен, но и те, чье жилье получило не такие существенные повреждения.

Несмотря на то, что заявления от пострадавших начнут принимать уже на следующей неделе, возмещение украинцы смогут получить только после окончания войны. Для этого правительство уже создало специальный Фонд разрушенного имущества и инфраструктуры.

«Каждый украинец, чья квартира или дом были разрушены из-за действий оккупантов, могут отправить заявку на компенсацию в приложении «Дія». Сразу после окончания войны мы начнем большое строительство и восстановим все, что уничтожили российские захватчики», – отметил премьер-министр.

Также Шмигаль рассказал о еще одном не менее важном обновлении в «Дія». Оно пригодится прежде всего украинцам, которые потеряли свои документы, убегая от бомбежек оккупантов.

В государственном приложении появится временное удостоверение личности, которое будет приниматься всеми государственными учреждениями. Цифровой документ будет содержать данные паспорта и идентификационный код. Получить его смогут все без исключения пользователи государственного приложения.

Напомним, что несколькими днями ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о функции «Дія», с помощью которой можно получить одноразовую материальную помощь. Она предназначена для жителей наиболее опасных регионов страны, где продолжаются военные действия.

После создания заявки в государственном приложении украинцы могут получить компенсацию в размере 6500 грн. Средства будут зачислены на карту «є-Підтримка». Получение помощи не зависит от того, прошел ли гражданин полный курс вакцинации.

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