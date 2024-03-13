Стало відомо, скільки українців хочуть змінити свою роботу

Команда Rakuten Viber дізналась, чи змінювали українці роботу за останній рік та що передусім змотивувало б до цього. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 35 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що 45% українців працюють на тому ж місці й не планують нічого міняти. Водночас 12% змінювали роботу: 8% за власним бажанням, а 4% через скорочення чи закриття компанії. Ще 7% планують змінити роботу в майбутньому.

21% опитаних не працювали раніше: 20% і зараз не працюють, 1% знайшли першу роботу цьогоріч. Ще 12% працювали раніше, але не працюють зараз. Крім того, 2% українців мають дві чи кілька робіт, а 1% респондентів працюють на фрілансі — проєкт за проєктом.

На питання “Чи змінювали ви роботу за останній рік?” відповіді розподілилися наступним чином:

Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45% ;

; Не працював/-ла і не працюю зараз — 20% ;

; Працював/-ла, але не працюю зараз — 12% ;

; Так, за власним бажанням — 8% ;

; Працюю там же, але планую змінити роботу — 7% ;

; Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 4% ;

; Влаштувався/-лася на ще одну роботу, тепер працюю на двох / кількох — 2% ;

; Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 1% ;

; Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1%.

Rakuten Viber окремо запитав українців, що передусім змотивує їх змінити роботу. 59% перейшли б на нове місце заради більшої фінансової винагороди, ще 15% привабила б близькість до дому. Менше навантаження за ту ж винагороду стане стимулом для 10% респондентів. 7% українців змінили б роботу заради втілення мрії: 2% перейшли б в омріяну компанію, навіть на тих самих умовах, а 5% — в іншу сферу, в яку давно хотіли. Карʼєрне зростання змотивує на зміну роботи 3% опитаних, цікаві перспективи — 3%, кращий соціальний пакет (оплачувана відпустка, страхування тощо) — так само 3%.

Відповіді на питання “Що передусім змотивує вас змінити роботу?” для тих респондентів, які зараз працюють, розподілилися таким чином:

Більша фінансова винагорода — 59% ;

; Близькість до дому — 15% ;

; Менше навантаження за ту ж винагороду — 10% ;

; Можливість працювати в іншій сфері, про яку давно мріяв/-ла — 5% ;

; Карʼєрне зростання: вища позиція, ширші обовʼязки — 3% ;

; Цікаві перспективи на новій роботі — 3% ;

; Кращий соціальний пакет: оплачувана відпустка, страхування тощо — 3% ;

; Робота в компанії моєї мрії, навіть на тих самих умовах — 2%.

Примітка: методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>34 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.