Стало відомо, скільки українців хочуть змінити свою роботу
Команда Rakuten Viber дізналась, чи змінювали українці роботу за останній рік та що передусім змотивувало б до цього. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 35 тисяч користувачів.
Результати опитування показали, що 45% українців працюють на тому ж місці й не планують нічого міняти. Водночас 12% змінювали роботу: 8% за власним бажанням, а 4% через скорочення чи закриття компанії. Ще 7% планують змінити роботу в майбутньому.
21% опитаних не працювали раніше: 20% і зараз не працюють, 1% знайшли першу роботу цьогоріч. Ще 12% працювали раніше, але не працюють зараз. Крім того, 2% українців мають дві чи кілька робіт, а 1% респондентів працюють на фрілансі — проєкт за проєктом.
На питання “Чи змінювали ви роботу за останній рік?” відповіді розподілилися наступним чином:
- Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45%;
- Не працював/-ла і не працюю зараз — 20%;
- Працював/-ла, але не працюю зараз — 12%;
- Так, за власним бажанням — 8%;
- Працюю там же, але планую змінити роботу — 7%;
- Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 4%;
- Влаштувався/-лася на ще одну роботу, тепер працюю на двох / кількох — 2%;
- Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 1%;
- Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1%.
Rakuten Viber окремо запитав українців, що передусім змотивує їх змінити роботу. 59% перейшли б на нове місце заради більшої фінансової винагороди, ще 15% привабила б близькість до дому. Менше навантаження за ту ж винагороду стане стимулом для 10% респондентів. 7% українців змінили б роботу заради втілення мрії: 2% перейшли б в омріяну компанію, навіть на тих самих умовах, а 5% — в іншу сферу, в яку давно хотіли. Карʼєрне зростання змотивує на зміну роботи 3% опитаних, цікаві перспективи — 3%, кращий соціальний пакет (оплачувана відпустка, страхування тощо) — так само 3%.
Відповіді на питання “Що передусім змотивує вас змінити роботу?” для тих респондентів, які зараз працюють, розподілилися таким чином:
- Більша фінансова винагорода — 59%;
- Близькість до дому — 15%;
- Менше навантаження за ту ж винагороду — 10%;
- Можливість працювати в іншій сфері, про яку давно мріяв/-ла — 5%;
- Карʼєрне зростання: вища позиція, ширші обовʼязки — 3%;
- Цікаві перспективи на новій роботі — 3%;
- Кращий соціальний пакет: оплачувана відпустка, страхування тощо — 3%;
- Робота в компанії моєї мрії, навіть на тих самих умовах — 2%.
Примітка: методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>34 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
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