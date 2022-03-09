Стало відомо, чи дорожчатиме пальне і чи буде його достатньо в Україні

Ситуація на заправках зараз однакова по всій Україні. Шалені черги, і нулі на табло. Багато заправок, навіть на заході України залишаються зачиненими. На інших, бензин продається або лише по талонах, або ж з обмеженнями до 20 літрів на одне авто. Та сама ситуація й з дизелем. В пріоритеті машини, які обслуговують підприємства критичної інфраструктури. Ускладнило ситуацію й те, що з Півночі, Півдня та Сходу країни безперервно курсує потік біженців, яким потрібно регулярно дозаправляти автомобілі. Ну і звісно ж, не може не відчуватися відмова від російського та білоруського пального. Експерти розповіли, чи стикнуться українці з дефіцитом, і як довго ціни протримаються на сьогоднішньому рівні.





В Укрнафті заявили, що наразі в країні є лише 50% пального від загальної потреби

Зараз в Україні працює лише один заводи з шести можливих. Він забезпечує пальним лише 50% від загальної потреби. Наразі трейдери нарощують поставки з сусідніх країн, зокрема Польщі, Угорщини та Румунії. Стосовно цін, ситуація неоднозначна. Сьогодні вони фіксовані, бензин не може коштувати більше ніж 38,34 грн, а дизель дорожче ніж 35,92 грн. Щоправда, як тільки налагодяться поставки із-за кордону все може змінитися. В світі ціна за барель б’є всі рекорди, та коштує 139 доларів. Це найсуттєвіше подорожчання з часів 2008 року.

Ціни на нафту ростуть через відмову США і європейських союзників від російського продукту

Щоб зупинити агресію Путіна США та Європа розпочали процес відмови від російської нафти. За підрахунками, щодня Росія отримує майже 700 мільйонів доларів з продажу нафти. США вже відмовилися від поставок. Наразі, розглядають таку можливість й у Європі.

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