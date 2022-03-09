Стало известно, подорожает ли бензин и будет ли его достаточно в Украине

Ситуация на заправках сейчас одинакова по всей Украине. Безумные очереди, и нули на табло. Многие заправки даже на западе Украины остаются закрытыми. На остальных, бензин продается либо только по талонам, либо с ограничениями до 20 литров на одно авто. Та же ситуация и с дизелем. В приоритете машины, обслуживающие предприятия критической инфраструктуры. Усложнило ситуацию и то, что с Севера, Юга и Востока страны непрерывно курсирует поток беженцев, которым нужно регулярно дозаправлять автомобили. Ну и, конечно же, не может не ощущаться отказ от российского и белорусского горючего. Эксперты рассказали, столкнутся ли украинцы с дефицитом, и как долго цены продержатся на сегодняшнем уровне.





В Укрнафте заявили, что в настоящее время в стране есть только 50% топлива от общей потребности

Сейчас в Украине работает только один завод из шести возможных. Он обеспечивает горючим только 50% от общей потребности. В настоящее время трейдеры наращивают поставки из соседних стран, включая Польшу, Венгрию и Румынию. Относительно цен ситуация неоднозначная. Сегодня они фиксированы, бензин не может стоить более 38,34 грн, а дизель дороже 35,92 грн. Правда, как только наладятся поставки из-за границы, все может измениться. В мире цена за баррель бьет все рекорды и стоит 139 долларов. Это самое существенное подорожание со времен 2008 года.

Цены на нефть растут из-за отказа США и европейских союзников от российского продукта

Чтобы остановить агрессию Путина, США и Европа начали процесс отказа от российской нефти. По подсчетам, каждый день Россия получает почти 700 миллионов долларов от продажи нефти. США уже отказались от поставок. Пока рассматривают такую ​​возможность и в Европе.

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