Поляки розповіли, які вакансії можуть запропонувати біженцям, і зокрема мамам з малими дітьми

Відколи в Україні почалася війна, вже майже 2 мільйони громадян виїхало в Європу. Більше мільйона зупинилися в Польщі. Країни ЄС екстренно переглянули власне законодавство, і щоб не мати перенасичення біженцями, дозволили українцям оформлюватися, як тимчасові переселенці. Це набагато вигідніше, адже біженець немає права мінімум 6 місяців працювати, а переселенці можуть шукати роботу вже з перших днів прибуття в європейську країну. Після реєстрації у відповідних органах, людям надають тимчасове житло та допомагають з працевлаштуванням. Щодо роботи, то поки найкраще з цим в Польщі. Там завжди спостерігався брак робочої сили, є й він навіть при теперішніх умовах.





Є потреба в працівниках мінімум у п’ятьох галузях

Так як серед переселенців здебільшого жінки, то й вакансії розглядаються під дану цільову аудиторію. Зараз, поляки пропонують українкам роботу в галузях:

О бслуговування. Торгівля. Логістика. Підприємства харчової промисловості. Е- commerce.

Подумали в Польщі й про жінок, які мають з собою дітей. Польський уряд зауважив, що школярі матимуть можливість ходити в місцеві школи. З дитячими садочками є велика проблема. Місць не вистачає навіть місцевим. Але жінкам з дітьми пропонуватимуть неповний графік роботи та спільне поселення. Це означає, що жінок поселятимуть гуртом, або парами, наприклад, по двоє в квартирі, чи кімнаті. І дозволятимуть працювати позмінно по 4 години на день. Поки одна мама буде працювати, інша доглядатиме дітей. Мовляв, це оптимальне рішення, адже українки зможуть заробити принаймні на базові потреби, і водночас не хвилюватимуться за безпеку власних дітей.

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