В России закончились доллары: у банкоматов очереди даже ночью

В России стремительно уменьшается количество иностранной валюты. С 9 марта центробанк страны-агрессора ввел ограничения, согласно которым граждане могут снять со своих счетов не более 10 тыс. дол. в американской валюте. Остальные деньги будут выдавать в рублях, которые по отношению к доллару уже обесценились почти втрое.





Чтобы успеть снять хотя бы часть своих сбережений в твердой валюте, россияне проводят по несколько часов в очереди к банкомату. Люди приходят за деньгами даже ночью. И все равно далеко не каждому удается получить заветные доллары, ведь от такого наплыва желающих в банкоматах постоянно заканчивается наличность.

Между тем, запасы иностранной валюты в РФ тают прямо на глазах. Из-за многочисленных санкций за войну в Украине в Россию просто перестали поставлять доллары и евро. Так что даже в обменниках россиянам «ловить нечего». Приобрести иностранную наличность на черном рынке крайне сложно. А если и удастся найти продавца валюты, за один доллар придется отдать около 300 рублей. Это по крайней мере в три раза дороже, чем до войны.

Стоит отметить, что по данным Центрального банка РФ около 90% валютных вкладов россиян меньше 10 тыс. дол. Поэтому теоретически у большинства граждан есть возможность снять все свои сбережения в «зеленых». Однако этот процесс превратился в настоящий квест. Не говоря уже о том, что как только запасы иностранной наличности в российских банках иссякнут, в стране начнется самая настоящая валютная паника.

Напомним, что за последние две недели Россия успела выбиться в лидеры среди подсанкционных стран. Таким ограничениям не подвергались даже Северная Корея и Иран. Так что выход с российского рынка известных торговых марок, закрытие множества магазинов и дефицит иностранной валюты – это только начало экономического краха, который вскоре потерпит оккупант.

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