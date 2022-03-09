Киевстар, Vodafone и lifecell фактически объединились в одну сеть

Крупнейшие украинские сотовые компании Водафон, lifecell и Киевстар скоро начнут работать как единое целое. Чтобы обеспечить абонентам бесперебойную связь в любом уголке страны, они объединят свои сети. Это означает, что в случае возникновения проблем с покрытием своего оператора украинцы смогут воспользоваться сетями двух других сотовых компаний.





«Большая тройка» мобильных операторов Украины назвала свой общий проект национальным роумингом. Идею объединения трех сетей поддержала и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электрокоммуникаций, почтовой связи и радиочастотного спектра. Государственный регулятор уже дал компаниям разрешение запустить национальный роуминг в пробном режиме.

Как отметили в Нацкомиссии, украинские телеком-операторы разработали уникальное решение, позволяющее пользователям в случае необходимости подключаться к любой из трех сетей. Даже если покрытие «родного» оператора в каком-либо из регионов страны исчезнет, например, из-за поврежденных коммуникаций, пользователь сможет воспользоваться сетями двух других операторов. В Условиях войны такая технология просто бесценна.

В первую очередь, национальный роуминг заработает в самых «горячих» регионах страны, где сейчас ведутся активные боевые действия. В частности, на Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Следующими на очереди станут соседние с опасными регионами Кировоградская, Житомирская, Винницкая и другие области. Когда национальный роуминг наладят в регионах, где в нем больше всего нуждаются, услуга станет доступной во всех городах Украины.

На начальном этапе внедрения единой сети абонентам будут доступны только СМС и голосовые звонки. Чтобы воспользоваться национальным роумингом, пользователю необходимо отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. А дальше самостоятельно выбрать другую сеть, которая «ловит» в вашем регионе.

Если с первого раза зарегистрироваться в новой сети не удастся, перезагрузите телефон и попробуйте снова. Что же касается стоимости услуг в национальном роуминге, то она будет такой же, как и у родного оператора.

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