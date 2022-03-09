Дефолт и нищета: мировые эксперты рассказали, когда Россию ждет полный крах

С тех пор, как Россия напала на Украину, мир постоянно давит на агрессора санкциями. Все они изрядно бьют по российской экономике. Более того, за последние несколько дней Россия побила все мировые рекорды и обогнала по количеству полученных санкций даже Иран и Северную Корею. Ежедневно государство агрессора катится в финансовую бездну и, по мнению мировых экспертов и аналитиков, это только начало.





Россия столкнется с дефолтом уже в апреле

Ежедневно экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Рубль и так опустился до исторической отметки, и сейчас 1 доллар стоит около 200 рублей. Для сравнения, до начала войны стоил примерно 70. Дальше – больше. Российские облигации падают в цене, компании банкротятся, а международные партнеры перестают ими быть и ежедневно накладывают новые ограничения на международные платежи. Сейчас Россию сравнивают с Венесуэлой, разница лишь в том, что Венесуэла шла к дефолту несколько лет, а Россия скатится в эту бездну за 1-2 месяца. Скорее всего, дефолт наступит уже 15 апреля. Это крайняя дата 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые Россия имеет по долларовым облигациям с погашением в 2023 году.



Этими данными поделилось агентство Bloomberg, а также аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley & Co. Соглашаются с ними и другие финансовые эксперты, в один голос заявляющие, что страна оккупанта откатится в экономике на десятки лет назад.

Есть ли у России шанс ослабить санкции?

Пока это невозможно, однако эксперты рассматривают два сценария, при которых у России еще есть шанс хотя бы немного спасти собственное положение. Первое — Путин забирает войска, объявляя, что его так называемая “военная операция” закончилась. Второе – Путин честно признает, что его план провалился и капитулирует.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿