Готівка чи картка? Експерти розповіли, як краще зберігати гроші тим хто їде на захід України або закордон

З перших днів війни біля банкоматів не вщухають черги. Люди масово знімають готівку, адже напевно хвилюються, чи не трапиться щось з банками і гроші й зовсім зникнуть. Та як потім виявилося, більшість вже пошкодували про свої поспішні дії. А особливо ті, хто поїхав закордон. Експерти пояснили, як краще зберігати гроші. Чи знімати все з карток, чи залишити трохи на банківських рахунках? Все залежить від регіону, в якому ви вирішили зупинитися.





Тим, хто в Україні краще мати готівку, закордоном — навпаки

Зауважимо, що валюту наразі купити неможливо, а в Польщі, Словаччині та інших країнах Європи вже спостерігається перенасичення українськими гривнями. Поки що, поляки ще приймають їх в обмінниках, але незабаром це закінчиться. Відповідно, люди які зняли всі свої заощадження, нічого не зможуть з ними зробити. Закордон краще їхати з коштами на картках. Українською карткою можна розрахуватися, звісно з відсотком за конвертацію, але можна. А от готівка просто перетворюється в сміття.

Що ж до тих, хто залишається в Україні, то ситуація знову ж залежить від регіону. В тих регіонах де точаться бої, або ж в ближніх областях, краще зняти гроші з карток. Готівка може бути надійнішою, адже через перебої електрики, не факт, що в магазинах працюватиме термінал і що він взагалі там буде.

Всім іншим, що живуть, чи їдуть на захід України немає різниці, як зберігати гроші. Там без проблем можна розрахуватися готівкою, чи карткою. Але для власного спокою, рекомендується розділити гроші — частину зняти, а частину залишити на банківському рахунку. А якщо маєте картки одразу кількох банків, то й зовсім розділіть кошти порівну на кожній картці.

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