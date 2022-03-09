Дефолт та злидні: світові експерти розповіли, коли на Росію чекає повний крах

Відколи Росія напала на Україну, світ постійно тисне на агресора санкціями. Всі вони добряче б’ють по російській економіці. Ба більше, за останніх кілька днів Росія побила всі світові рекорди, та обігнала за кількістю отриманих санкцій навіть Іран і Північну Корею. Щодня держава агресора котиться у фінансову прірву і на думку світових експертів та аналітиків, це лише початок.





Росія стикнеться з дефолтом вже у квітні

Щодня економічна ситуація в країні лише погіршуватиметься. Рубль і так опустився до історичної позначки, і зараз 1 долар коштує майже 200 рублів. Для порівняння, до початку війни коштував приблизно 70. Далі — більше. Російські облігації падають в ціні, компанії банкрутують, а міжнародні партнери перестають ними бути, та щодня накладають нові обмеження на міжнародні платежі. Зараз Росію порівнюють з Венесуелою, різниця лише в тому, що Венесуела йшла до дефолту кілька років, а Росія скотиться в цю прірву за 1-2 місяці. Найімовірніше, що дефолт наступить вже 15 квітня. Це крайня дата 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які Росія має за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 році.

Цими даними поділилося агентство Bloomberg, а також аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley & Co. Погоджуються з ними й інші фінансові експерти, які в один голос заявляють, що країна окупанта відкотиться в економіці на десятки років назад.

Чи має Росія шанс послабити санкції?

Наразі це неможливо, однак експерти розглядають два сценарії, при яких Росія ще має шанс хоча б трішки врятувати власне становище. Перше — Путін забирає війська оголошуючи, що його так звана “військова операція” закінчилася. Друге — Путін чесно визнає, що його план провалився і капітулює.

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