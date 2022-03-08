Эксперты рассказали, каким будет курс доллара, если война закончится в ближайшее время

С тех пор, как началась война, курс доллара заморожен на уровне 29,99 грн. Покупать валюту строго-настрого запрещено, можно только продавать. Но эксперты рекомендуют не делать этого, ведь как только война закончится и торги продолжатся, то курс вырастет минимум втрое и составит 100 долларов за единицу. Это при условии, что война закончится в ближайшее время. Это обусловлено тем, что уже сейчас потери Украины оцениваются в размере 100 миллиардов долларов, а это половина ВВП. В 2014 году, когда доллар подскочил втрое, потери были в размере трети ВВП. Поэтому в 2022 году ждать оптимистических прогнозов не стоит.





Свое мнение на этот счет высказало несколько экспертов

Первым на счет “курса после войны” высказался аналитик компании “Центр биржевых технологий” Максим Орищак. Он уверен, что как только торги откроются, курс прыгнет минимум до 100 грн. Правда, эксперт считает, что Национальный банк выдаст ограничения по объему обмена валюты. Мол, конвертировать ее в гривне не разрешат. С ним согласен и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. Однако эксперт отмечает, что возможно будет не резкий скачок, а частичный. Однако доллар все же достигнет до 100 грн, и не важно за один день или в течение месяца.

В настоящее время сделки с валютой частично приостановлены

Национальный банк Украины с началом войны экстренно внес несколько изменений относительно возможных банковских операций. В частности, украинцы не могут купить валюту, на время военного положения это запрещено. Также нельзя снять деньги и с валютных счетов, разве что в соотношении к гривне (максимум 30 000 грн). В национальной валюте можно снять до 100 000 грн в день. Операции в валюте доступны только предприятиям, являющимся объектами критической инфраструктуры или выполняющими задачи Правительства.

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