В Украине запретили покупать валюту: сколько так будет продолжаться

Как только в Украине ввели военное положение в Национальном Банке, объявили о нескольких нововведениях, среди которых и полный запрет на покупку валюты. Подразумевается, что украинцы не могут купить доллар, но могут его продать. Курс заморожен на уровне почти 30 гривен. Это мол для того, чтобы спасти гривну. Если бы валюту можно было купить, украинцы массово ринулись бы в банки и обменники, а особенно те, кто выезжает за границу. Заметим, что сейчас выехало около 2 миллионов украинцев.





Сколько будут продолжаться ограничения?

Подобные ограничения с валютными операциями будут действовать по меньшей мере до окончания военного положения. В противном случае гривна пробьет дно, а страна потеряет валютные запасы, которые ей сейчас необходимы для закупки топлива, медикаментов и вооружения.

По состоянию на сегодняшний день, пользоваться долларами и валютными счетами могут только предприятия, которые являются объектами критической инфраструктуры, или выполняют задачи правительства.

После войны гривну ждет не самый лучший сценарий

Несмотря на то, что сейчас курс заморожен, это не значит, что после завершения войны он останется на этом же уровне. Сразу несколько экспертов в области финансов и экономики заявили, что как только торги откроются, доллар начнет стремительно дорожать. Минимальная цена будет составлять 100 гривен за единицу. Это может случиться внезапно или постепенно, однако такой сценарий является неотъемлемым.

Все из-за больших потерь Украины. В настоящее время ущерб от войны уже обсчитывается, как 100 миллиардов долларов, что составляет половину ВВП государства. Если война затянется, ситуация станет еще плачевнее.

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