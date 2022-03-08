Стало відомо, чи відбудеться обіцяний перерахунок пенсій в умовах війни

В березні українським пенсіонерам обіцяли перерахувати пенсії. Доплати мали торкнутися цілого ряду осіб. В першу чергу це пов’язано з ростом прожиткового мінімуму. Але так як березень співпав з початком війни, то більшість пенсіонерів почали хвилюватися не про можливу відсутність доплат, а взагалі про наявність пенсій. Міністр соціальної політики Марина Лазебна всіх заспокоїла. У своєму недавньому зверненні вона пояснила, що пенсії будуть вчасно, і звісно ж з доплатами.





Наразі пенсію нарахували вже 13 мільйонам українців

Станом на 7 березня, кілька мільйонів українців вже отримали пенсію, причому в оновленому розмірі. Перерахунок відбувся, тож власники мінімальних пенсій отримали майже на 200 грн більше. Ті хто має середній розмір виплат, отримали додаткових 300-500 грн. Майже 1000 грн дорахували власникам максимальної пенсії. В кожного доплата різна, адже при її розрахунку враховувалося кілька факторів, і в першу чергу стаж, та розмір страхових внесків, які громадянин сплачував протягом трудового періоду. Соціальні виплати почнуть нараховувати з 7-го березня. Всі вони прийдуть у повному обсязі і вчасно, наскільки це можливо.

Пенсії можуть прийти із затримкою в регіонах, де відбуваються бойові дії

Тим українцям, які отримують пенсію на банківський рахунок хвилюватися нічого. Виплати прийдуть вчасно, незалежно від регіону проживання. Тим, хто отримує гроші адресною доставкою додому або ж у поштовому відділенні, можливо доведеться зачекати. Принаймні це стосується населених пунктів, де йдуть бої. Якщо ви змінили місце проживання, але хочете отримати гроші в відділенні Укрпошти, то зателефонуйте у Пенсійний Фонд, опишіть ситуацію, і після цього зверніться у найближче поштове відділення з документами, які посвідчують особу.

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