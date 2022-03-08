Експерти розповіли, яким буде курс долара, якщо війна закінчиться найближчим часом

Відколи почалася війна курс долара заморожено на рівні 29,99 грн. Купувати валюту суворо заборонено, можна лише продавати. Але експерти рекомендують не робити цього, адже як тільки війна закінчиться і торги продовжаться, то курс зросте мінімум втричі і становитиме 100 доларів за одиницю. Це за умови, що війна закінчиться найближчим часом. Зумовлено це тим, що вже зараз втрати України оцінюються у розмірі 100 мільярдів доларів, а це половина ВВП. В 2014, коли долар підскочив втричі, втрати були в розмірі третини ВВП. Тож у 2022 чекати на оптимістичні прогнози не варто.





Свою думку з цього приводу висловило кілька експертів

Першим на рахунок “курсу після війни” висловився аналітик компанії “Центр біржових технологій” Максим Орищак. Він впевнений, що як тільки торги відкриються курс стрибне мінімум до 100 грн. Щоправда, експерт вважає, що банк видасть обмеження щодо обсягу обміну валюти. Мовляв, конвертувати її в гривні не дозволять. З ним погоджується й керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. Однак експерт зауважує, що можливо буде не різкий стрибок, а частковий. Однак, долар все ж досягне до 100 грн, і не важливо чи за один день, чи протягом місяця.

Наразі операції з валютою частково призупинені

Національний банк України з початком війни екстренно вніс кілька змін, щодо можливих банківських операцій. Зокрема, українці не можуть купити валюту, на час воєнного стану це заборонено. Також, не можна зняти гроші й з валютних рахунків, хіба що у співвідношенні до гривні (максимум 30 000 грн). У національній валюті можна зняти до 100 000 грн на день. Операції у валюті доступні лише підприємствам, які є об’єктами критичної інфраструктури або виконують завдання Уряду.

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