Выжить во время войны: какие чат-боты должны быть у каждого украинца

Война заставила украинцев столкнуться с совершенно другой, жуткой реальностью. Им пришлось узнать, как спрятаться от артиллерийских обстрелов, что положить в тревожный чемодан и как оказать помощь при огнестрельном ранении.





К счастью, сейчас у большинства украинцев есть смартфоны, значительно упрощающие доступ к нужной информации. Предлагаем вам подборку самых полезных чат-ботов, которые пригодятся каждому гражданину в нелегкие военные будни, а возможно даже спасут чью-то жизнь.

«Готов ко всему»

Этот Telegram-бот содержит множество советов по порядку действий в опасных ситуациях. Здесь вы узнаете, как присоединиться к Вооруженным силам Украины или Территориальной обороны, какие необходимы документы, требуемые от украинских военных и т.д. Также чат-бот научит оказывать первую помощь раненому, правильно собирать тревожный чемодан, искать надежное укрытие, а еще подскажет, куда обратиться за психологической поддержкой.

«Народный мститель»

Здесь, прежде всего, можно узнать, как помочь украинской армии. В частности, в чате регулярно размещают номера счетов различных благотворительных фондов. Также в этом Telegram-боте граждане могут сообщать о размещении российской техники и военных, координатах расположения меток, оставленных диверсантами, и т.д.

STOP Russian War

Еще один чат, собирающий данные о перемещении войск оккупантов. Информация из чата сразу же попадает в Штаб украинских вооруженных сил, где ее проверяют квалифицированные специалисты.

StopRussia

Так называемый портал в мир информационной войны занимается сбором данных об Instagram-аккаунтах, страницах в Facebook, YouTube- и Telegram-каналах, которые распространяют фейки. Участники чата получат подробную информацию о том, как присоединиться к борьбе с дезинформацией и заблокировать лживые медиа.

«Укрытия Киева»

Данный Telegram-бот понадобится людям, которые сейчас находятся в столице. Он поможет найти ближайшее бомбоубежище, ориентируясь на текущую геолокацию пользователя.

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