Як залишатися на зв’язку, якщо гроші на рахунку закінчилися, а доступу до Інтернету немає

Інтернет та мобільна мережа — це те завдяки чому можна тримати зв’язок зі світом і рідними. Під час війни це надзвичайно важливо. Але що робити, якщо на мобільному рахунку закінчилися гроші, а wi-fi поруч немає? Поповнити рахунок можна й кількома іншими способами. Коротку інструкцію надав кожен український оператор.





Варіанти поповнення від кожного оператора

Кожен оператор пропонує кілька варіантів поповнення, а також “кредитні кошти”.

Що пропонує Київстар?

Київстар дозволяє прив’язати банківську картку до мобільного номеру, за допомогою кількох нескладних дій. Зателефонуйте за безкоштовним номером 899 або ж відправте запит натиснувши *134#. Далі потрібно буде вказати термін дії і номер картки та CVV2-код. Після цього банк пришле шестизначний код, який треба буде ввести у відповідному полі. Після цього ви зможете без інтернету поповнити рахунок собі або ж будь-кому з знайомих.

Також, клієнти Київстар можуть поповнити телефон готівкою, якщо поблизу є термінал самообслуговування або банкомат. Ну і на крайній випадок, якщо немає ні банківської картки ні готівки, можна скористуватися послугою екстра-гроші *117#. Це такі собі кредитні кошти, від 15 до 300 грн, які потім треба буде повернути.

Що пропонує Vodafone?

Цей оператор дозволяє поповнювати рахунок з іншого рахунку. Треба ввести комбінацію *150*номер телефону отримувача*сума переказу# . Відправник отримає код, який треба ввести повторно набравши комбінацію: *150*код підтвердження переказу# та клавіша виклику. Також, можна поповнити комусь рахунок просто відправивши на номер 150 смс де прописати номер телефону отримувача * сума переказу (далі виконати інструкції). Всі ці послуги доступні лише для клієнтів Водафон. Цей оператор теж надає кредитні кошти але лише у розмірі 20 грн. Щоб їх отримати, відправте на 5010 смс з будь-яким текстом.

Що пропонує lifecell?

Поповнити номер собі або знайомим можна лише з допомогою скетч-картки та наступної комбінації: *111*1*код скетч-карти*номер абонента в форматі 380X3XXXXXXX# і натиснути кнопку виклику. Замовити кредитні гроші можна натиснувши комбінацію *111*1212#.

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