Как оставаться на связи, если деньги на счету закончились, а доступа к Интернету нет

Интернет и мобильная сеть — это то, благодаря чему можно держать связь с миром и родными. Во время войны это очень важно. Но что делать, если на мобильном счете закончились деньги, а wi-fi рядом нет? Пополнить счет можно несколькими способами. Краткую инструкцию предоставил каждый украинский оператор.





Варианты пополнения от каждого оператора

Все операторы предлагают несколько вариантов пополнения, а также кредитные средства.

Что предлагает Киевстар?

Киевстар позволяет привязать банковскую карту к мобильному номеру с помощью нескольких несложных действий. Позвоните по бесплатному номеру 899 или отправьте запрос нажав *134#. Далее нужно будет указать срок действия и номер карты и код CVV2. После этого банк пришлет шестизначный код, который нужно будет ввести в поле. После этого вы сможете без интернета пополнить счет себе или любому из знакомых.

Также, клиенты Киевстар могут пополнить телефон наличными, если поблизости есть терминал самообслуживания или банкомат. Ну и на крайний случай, если нет ни банковской карты, ни наличности, можно воспользоваться услугой экстра-деньги *117#. Это этакие кредитные средства, от 15 до 300 грн, которые потом нужно будет вернуть.

Что предлагает Vodafone?

Этот оператор позволяет пополнять счет с картки на картку. Следует ввести комбинацию *150*номер телефона получателя*сумма перевода# . Отправитель получит код, который нужно ввести повторно, набрав комбинацию: *150*код подтверждения перевода# и клавиша вызова. Также можно пополнить кому-то счет просто отправив на номер 150 смс, где прописать номер телефона получателя*сумма перевода (далее выполнить инструкции). Все эти услуги доступны только клиентам Водафон. Этот оператор тоже предоставляет кредитные средства, но только в размере 20 грн. Чтобы их получить отправьте на 5010 смс с любым текстом.

Что предлагает lifecell?

Пополнить номер себе или знакомым можно только с помощью скетч-карты и следующей комбинации: *111*1*код скетч-карты*номер абонента в формате 380X3XXXXXXX# и нажать кнопку вызова. Заказать кредитные деньги можно, нажав комбинацию *111*1212#.

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