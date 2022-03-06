Страховики назвали ТОП-3 жіночих імені, які найчастіше потрапляють у ДТП

Експерти страхових компаній встановили моторошну закономірність серед жінок, які потрапляють у ДТП.





Щороку внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине близько 1,3 мільйона людей. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я. При цьому від 20 до 50 мільйонів водіїв та пасажирів зазнають пошкоджень, які вкладають їх на лікарняні ліжка і можуть призвести навіть до інвалідності.

При цьому автомобіль все ще вважається основним засобом пересування. Захистити себе від витрат на ремонт авто та витрат на лікування у випадку ДТП дозволяє страховка. Експерти страхових компаній зібрали свою статистику та визначили три найпопулярніші імені, яким найчастіше не щастило на дорогах у 2021 році.

Серед жінок найчастіше в аварії попадали жінки з ім’ям Дарина. Це ім’я мають 7,2% клієнток страховиків, на другому місці Ксенія (6,9%). Бронзу отримують Анастасії, які становлять 6.7% клієнток.

До ТОП-5 також увійшли Вікторія та Тетяна.

Невдало складалися поїздки для Вікторій 6,2% звернень та Тетян 5,9%. До ТОП-10 із незначним відривом також увійшли Марії, Євгенії, Олени, Олександри та Ганни.

Фахівці вважають, що це лише цікавий факт. Така статистика не повинна лякати носіїв вищезазначених імен. Але це не означає, що можна ігнорувати правила безпеки дорожнього руху. Ця статистика — привід ще раз прочитати правила дорожнього руху і ще уважніше дотримуватися правил безпеки на дорозі.

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