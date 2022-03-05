Притягивают деньги как магнит: ТОП-5 знаков зодиака, привлекающих к себе деньги

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака везет с деньгами больше других. Астрологи считают, что знак зодиака может влиять на привлечение денег. При этом у знаков разное отношение к деньгам: одни тратят все и сразу, другие умеют копить.





Телец

Представители знака считаются очень целеустремленными. Тельцы хотят жить в роскоши. Для этого они бесконечно трудятся и добиваются своих целей. При этом они не слишком щедрые, но не скупердяи.

Близнецы

Для представителей знака деньги — это способ достичь свободы и независимости. Именно благодаря деньгам Близнецы путешествуют, вкусно едят и просто живут счастливо. Они могут копить деньги на большую цель или тратить все и сразу. Все зависит от настроения.

Рак

Представители знака умеют копить деньги. Ракам нужны средства, чтобы безбедно жить, особенно на пенсии. Раки часто слишком бережливые, отчего становятся скупердяями.

Лев

Львы любят роскошь и живут богато. К представителям знака часто обращаются друзья и родственники, что не лучшим образом отражается на финансовом благополучии Львов. Однако представители знака умеют зарабатывать деньги и быстро улучшать финансовую ситуацию.

Скорпион

Представители знака всегда добиваются своей цели. Они довольно удачливые. При этом Скорпионам не нужны деньги, им достаточно красивой жизни. Также этот знак отлично понимает, какие преимущества дают деньги, отчего обязательно найдут способ заработать на свои желания.

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