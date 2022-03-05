Притягують гроші як магніт: ТОП-5 знаків зодіаку, які привертають до себе гроші

Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку щастить з грошима більше за інших. Астрологи вважають, що знак зодіаку може впливати на залучення грошей. При цьому у знаків різне відношення до грошей: одні витрачають усе й одразу, інші вміють накопичувати.





Тілець

Представники знаку вважаються дуже цілеспрямованими. Тельці хочуть жити в розкоші. Для цього вони нескінченно трудяться і досягають своїх цілей. При цьому вони не надто щедрі, але і не скупердяї.

Близнюки

Для представників знаку гроші – це спосіб досягти свободи та незалежності. Саме завдяки грошам Близнюки подорожують, смачно їдять та просто живуть щасливо. Вони можуть збирати гроші на велику мету або витрачати все й одразу. Все залежить від настрою.

Рак

Представники знаку вміють збирати гроші. Ракам потрібні кошти, щоби безбідно жити, особливо на пенсії. Раки часто дуже бережливі, через що стають скупердяями.

Лев

Леви люблять розкіш і живуть багато. До представників знаку часто звертаються друзі та родичі, що не найкраще відбивається на фінансовому благополуччі Львова. Проте представники знаку вміють заробляти гроші та швидко покращувати фінансову ситуацію.

Скорпіон

Представники знаку завжди досягають своєї мети. Вони досить щасливі. При цьому Скорпіонам не потрібні гроші, їм досить гарного життя. Також знак чудово розуміє, які переваги дають гроші, тому обов’язково знайдуть спосіб десь заробити на свої бажання.

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