Новини

Основатель monobank запустил проект по изоляции России: украинцы могут присоединиться

Дмитрий Дубилет предлагает «помочь» мировым корпорациям разорвать все связи со страной-агрессором.

05.03.2022
1 хвилина на прочитання

Экс-министр Кабмина и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет запустил проект Total Isolation of Russia. Данная инициатива направлена на блокирование всех экономических контактов оккупантов с ведущими мировыми корпорациями. Приобщиться к проекту бизнесмен предложил и простым украинцам.


О начале собственной экономической атаки на РФ Дмитрий Дубилет объявил на своей странице в Facebook. Целью проекта, носящего кодовое имя Total Isolation of Russia, является уничтожение всех внешнеэкономических связей государства-террориста. Бизнесмен считает необходимым полностью «отрезать» Россию от внешнего мира по всем отраслям промышленности и погрузить ее в настоящий экономический вакуум.

Новини по темі

Следует отметить, что ряд мировых корпораций уже разорвали какие-либо отношения с РФ и прекратили поставки своих товаров. Но некоторые компании до сих пор затрудняются в вопросе выхода с российского рынка, поэтому им нужно «помочь».

«Мы не собираемся ждать, пока нерешительные правительства некоторых стран в конце концов объявят о санкциях и окончательно разорвут свои договоры с россиянами. Начнем кампанию постоянного давления на руководителей крупнейших мировых холдингов и смотивируем их прекратить отношения со страной, развязавшей войну на нашей родине», – отметил Дмитрий Дубилет.

Проект бизнесмена против России предусматривает постоянное обновление списков до сих пор работающих с оккупантами компаний. Согласно этим данным, участники инициативы будут оказывать системное информационное давление на руководство этих предприятий с целью убедить их прекратить любые отношения с русскими партнерами.

«Работы будет очень много. Необходима большая команда менеджеров и региональных специалистов, а также работников, следящих за информационной безопасностью нашего проекта», — подчеркнул предприниматель.

Так что приобщиться к проекту полной экономической изоляции России и внести свой вклад в победу над оккупантом сможет целый ряд разноплановых специалистов со всех уголков Украины.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
05.03.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

В Україні заборонено брати оплату валютою: кого це стосується?

05.03.2022

Как получить пенсию тем, кто из-за войны покинул свой дом?

05.03.2022

Як отримати пенсію тим, хто через війну покинув свій дім?

05.03.2022
Новый оператор

Мобильные операторы Украины ввели ряд ограничений: что нужно знать?

05.03.2022
Back to top button