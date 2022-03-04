Основатель monobank запустил проект по изоляции России: украинцы могут присоединиться

Экс-министр Кабмина и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет запустил проект Total Isolation of Russia. Данная инициатива направлена на блокирование всех экономических контактов оккупантов с ведущими мировыми корпорациями. Приобщиться к проекту бизнесмен предложил и простым украинцам.





О начале собственной экономической атаки на РФ Дмитрий Дубилет объявил на своей странице в Facebook. Целью проекта, носящего кодовое имя Total Isolation of Russia, является уничтожение всех внешнеэкономических связей государства-террориста. Бизнесмен считает необходимым полностью «отрезать» Россию от внешнего мира по всем отраслям промышленности и погрузить ее в настоящий экономический вакуум.

Следует отметить, что ряд мировых корпораций уже разорвали какие-либо отношения с РФ и прекратили поставки своих товаров. Но некоторые компании до сих пор затрудняются в вопросе выхода с российского рынка, поэтому им нужно «помочь».

«Мы не собираемся ждать, пока нерешительные правительства некоторых стран в конце концов объявят о санкциях и окончательно разорвут свои договоры с россиянами. Начнем кампанию постоянного давления на руководителей крупнейших мировых холдингов и смотивируем их прекратить отношения со страной, развязавшей войну на нашей родине», – отметил Дмитрий Дубилет.

Проект бизнесмена против России предусматривает постоянное обновление списков до сих пор работающих с оккупантами компаний. Согласно этим данным, участники инициативы будут оказывать системное информационное давление на руководство этих предприятий с целью убедить их прекратить любые отношения с русскими партнерами.

«Работы будет очень много. Необходима большая команда менеджеров и региональных специалистов, а также работников, следящих за информационной безопасностью нашего проекта», — подчеркнул предприниматель.

Так что приобщиться к проекту полной экономической изоляции России и внести свой вклад в победу над оккупантом сможет целый ряд разноплановых специалистов со всех уголков Украины.

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