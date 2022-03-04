Украинцев предупреждают о психологических атаках с помощью звонков 

С начала войны россии с Украиной враг начал массово атаковать, в том числе на информационном фронте. Украинцы массово получают звонки от путинских крыс, которые имеют цель сеять панику среди населения. Об этом сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.





Украинцев предупреждают, что враги обзванивают украинцев, чтобы давить психологически. Центр противодействия дезинформации предупреждает украинцев, чтобы они не ведись на провокации. Ни в коем случае не берите трубку, если вам звонят с неизвестного номера. Если вы ждете звонка от родных или близких, тогда отвечать на звонок все равно придется.

Лучше игнорируйте звонки, а если поднимаете трубку, не верьте информации. Всегда относитесь к информации критически, чтобы вам не говорили. Если позвонивший представляется вашим родственником, задавайте уточняющие вопросы, которые известны только вашему родственнику или другу. Это может быть дата рождения, имя и отчество отца или матери, детское прозвище или другая информация.

Помните, что Украина в любом случае не сдастся. Ни за что не поддавайтесь на провокации врага. В ближайшие дни появится информация о капитуляции Украины. Не верьте этому фейку. Наш президент, наши герои-воины и наш смелый народ не сдастся. Мы будем уничтожать врагов до последнего, мы победим, можете не сомневаться в этом. Очень скоро мы победим, отстроим наши города, а россия уже гибнет.

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