Деякі магазини в Україні підняли ціну на ковбасу до 500 гривень за кг

Від початку війни в Україні люди дуже згуртувалися. Всі допомагають один одному, як тільки можуть. Але як завжди, не без виключень. Деякі підприємці вирішили, що зараз хороший час для того, аби заробити побільше грошей. Відтак, люди почали масово скаржитися на в кілька разів завищені ціни. Варена ковбаса сумнівної якості по 550 гривень за кілограм, хліб по 50 грн за одиницю, поїздка на таксі, яка раніше коштувала 300 грн, зараз обійдеться в 1000, а житло в Карпатах коштує й зовсім захмарних 30 000 і більше за тиждень проживання… Після того, як люди почали масово обурюватися, підприємці трохи змінили свою політику. Дехто знизив ціни, то звичного рівня, а дехто лише пояснив, чому так діє.





Що говорять підприємці на своє виправдання?

Продавці продуктів вже знизили ціну до нормального рівня, адже наразі все це контролюється місцевою владою. Як тільки люди поскаржаться на завищені ціни, влада має право брати продукти з цього магазину безкоштовно, на потреби тероборони. Це суттєво зменшило апетити торгашів. Далі, мережа Єва, яка потрапила у скандал через завищення цін у кілька разів, пояснила ситуацію. Мовляв ціни старі, але тепер без акцій. Пояснили завищені ціни й готелі Львову, де зараз багато переселенців. Кажуть, витрачають набагато більше коштів на приготування їжі, на розвезення працівників, які не можуть добратися через відсутність міжміського сполучення. Однак обіцяють трохи переглянути свої цінники.

Ну а щодо власників приватного житла, яке вони здають в кілька разів дорожче ніж зазвичай, то це вже на їхньому страху і совісті. Люди зараз дуже злі, і не терплять жодного прояву мародерства, тому краще все таки не наживатися на чужому горі. До речі за мародерство тепер є кримінальна відповідальність, а саме довічне ув’язнення.

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