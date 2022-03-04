Українців попереджають про психологічні атаки за допомогою дзвінків

З початку війни росії з Україною ворог почав масово атакувати, зокрема на інформаційному фронті. Українці масово одержують дзвінки від путінських щурів, які покликані сіяти паніку серед населення. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України.





Українців попереджають, що вороги обдзвонюють українців, щоб чинити психологічний тиск. Центр протидії дезінформації попереджає українців, щоб вони не велися на провокації. У жодному разі не беріть трубку, якщо вам дзвонять з невідомого номера. Якщо ви чекаєте на дзвінок від рідних або близьких, тоді відповідати на дзвінок все одно доведеться.

Краще ігноруйте дзвінки, а якщо піднімаєте трубку, не вірте інформації. Завжди ставтеся до інформації критично, щоби вам не говорили. Якщо той, хто зателефонує, представляється вашим родичем, ставте уточнюючі питання, які відомі тільки вашому родичу або другу. Це може бути дата народження, ім’я та по батькові батька чи матері, дитяче прізвисько чи інша інформація.

Пам’ятайте, що Україна в жодному разі не здасться. Нізащо не піддавайтесь на провокації ворога. Найближчими днями з’явиться інформація про капітуляцію України. Не вірте цьому фейку. Наш президент, наші герої-воїни та наш сміливий народ не здасться. Ми знищуватимемо ворогів до останнього, ми переможемо, можете не сумніватися в цьому. Незабаром ми переможемо, відбудуємо наші міста, а росія вже гине.

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