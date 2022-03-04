Переказуєте гроші на ЗСУ? Нацполіція попереджає про шахраїв

В умовах агресії росії українці об’єдналися та всіляко допомагають Збройним силам України. Але вже знайшлися нелюди, які наживаються на війні. Національна поліція Вінницької області попереджає людей про шахраїв, які можуть збирати гроші на підтримку Збройних сил України.





Поліція попереджає, щоб мешканці Вінницької області та взагалі всі українці не довіряли неофіційним джерелам інформації.

Для підтримки українських героїв потрібно надсилати гроші на рахунки, розміщені на офіційних сайтах державних органів України. Перераховувати гроші на незнайомі рахунки небезпечно, адже майже стовідсотково ці гроші потраплять в лапи шахраїв.

У повідомленні представників Національної поліції України йдеться, що для захисту ваших коштів потрібно ретельно перевіряти номери рахунку для підтримки ЗСУ, які розміщені на сайтах державних органів.

Також представники правоохоронних органів наголошують, що у такий важкий час люди сильно згуртувалися і на повну силу протистоять ворогові. Саме тому тисячі та мільйони українців переказують гроші на підтримку Збройних сил України та підтримку біженців.

У такий складний час дуже важливо триматися разом і робити все, щоб наблизити перемогу та знищити путінських щурів. Будьте певні, перемога буде за нами.

І ще не ведіться на провокації ворога. Найближчими днями ворог поширюватиме інформацію про капітуляцію України. Це не правда. Ми стоятимемо на захисті країни до останнього.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿