“Тысячу Зеленского” можно тратить без ограничений: что это значит?

О временах, когда глобальной проблемой человечества был коронавирус, большинство вспомнят с улыбкой. Тогда все было так легко и беззаботно. Настоящая беда пришла в Украину 24 февраля, когда Россия решила напасть на нас и развернула полномасштабную войну. Несмотря на то, что люди в панике, большинство сильно сплотились. Мы помогаем армии, помогаем друг другу, нас поддерживает весь мир. Украинцы перечислили на нужды армии миллионы гривен. Кроме этого, миллионы поступили и с карточек “еПоддержка”, ведь теперь эту тысячу, которую получили вакцинированные, можно потратить не только на книги и кино, но и на помощь армии или любые собственные нужды.





Любые ограничения сняты!

Теперь, картой “еПоддержка” можно рассчитаться в любом магазине, где принимают оплату картами. Это могут быть продукты, вещи первой необходимости, аптека или что угодно. Уверены, многим эти средства пригодятся. Если же вы хотите этими средствами помочь армии, то можете сделать перевод через приложение “Монобанка”, “Приватбанка” или “Альфа-банка”. Процедура не сложна и занимает несколько минут.

“Тысяча Зеленского” доступна полностью вакцинированным

Напомним, что данную тысячу получить могут только украинцы, которые дважды вакцинировались и имеют зеленый сертификат. Далее нужно зарегистрироваться в приложении “Дия” и оформить карту “еПоддержка”. Кроме этого нужно быть или стать клиентом банка, который является партнером данной инициативы. Сейчас в Украине это почти все банки. Что касается вакцинации, то, как заявил Министр здравоохранения, она продолжается, но только сейчас в тех городах, где это позволяет ситуация. Логично, что коронавирус отошел далеко на другой план, но беречься все равно надо.

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