“Тисячу Зеленського” можна витрачати без обмежень: що це означає?

Про ті часи, коли глобальною проблемою людства був коронавірус, більшість згадають з посмішкою. Тоді все було насправді так легко і безтурботно. Справжня біда прийшла в Україні 24 лютого коли Росія вирішила напасти на нас і розгорнула повномасштабну війну. Попри те, що люди в паніці, більшість сильно згуртувалися. Ми допомагаємо армії, допомагаємо один одному, нас підтримує весь світ. Українці перерахували на потреби армії мільйони гривень. Крім цього, мільйони поступили й з карток “єПідтримка”, адже тепер цю тисячу, яку отримали вакциновані, можна витратити не лише на книги та кіно, а й на допомогу армії, чи будь-які власні потреби.





Будь-які обмеження знято!

Наразі, карткою “єПідтримка” можна розрахувати в будь-якому магазині де приймають оплату картками. Це можуть бути продукти, речі першої необхідності, аптека тобто будь-що. Впевнені, багатьом ці кошти сильно пригодяться. Якщо ж ви хочете цими коштами допомогти армії, то можете зробити переказ через додаток “Монобанку”, “Приватбанку”, або “Альфа-банку”. Процедура не складна і займає кілька хвилин.

“Тисяча Зеленського” доступна повністю вакцинованим

Нагадаємо, що дану тисячу отримати можуть лише ті українці, які двічі вакцинувалися та мають зелений сертифікат. Далі потрібно зареєструватися в додатку “Дія” і оформити картку єПідтримка. Крім цього треба бути, або стати клієнтом банку, який є партнером даної ініціативи. Наразі в Україні, це майже всі банки. Що ж до вакцинації, то як заявив Міністр охорони здоров’я, вона продовжується, але лише наразі в тих містах, де це дозволяє ситуація. Логічно, що наразі коронавірус відійшов далеко на інший план, але берегтися все рівно треба.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿