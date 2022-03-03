Життя під час війни: про які заходи безпеки треба пам’ятати в першу чергу?
24 лютого день, який українці ще довго згадуватимуть з ненавистю та біллю. Саме тоді на світанку росія напала на Україну, і саме відтоді триває виснажливо повномасштабна війна. Руйнуються міста, гинуть люди, мільйони українців вже котрий день ночують у підвалах. Це катастрофа, яка повністю розділила життя країни на до і після.
Зараз перед звичайними людьми, які перебувають вдома, одне завдання — берегти себе, підтримувати армію та залишатися живими. Дбати про власну безпеку мусять не лише мешканці “гарячих точок”, а й ті, що живуть у відносно мирних містах на Заході. Є багато рекомендацій, та наразі всіх просять дотримуватись кількох найсуттєвіших.
Рекомендації, які допоможуть зберегти життя
Напевно кожен вже принаймні не раз чув про ці застереження, якщо ж ні, то обов’язково читайте:
- Вимикати світло після 21:00. Наразі всі міста вимикають вуличне освітлення, світло в будинках та на вивісках, аби ворог не міг орієнтуватися в просторі, та не цілився по місцях, де точно перебуває велике скупчення людей. Це стосується й невеликих сіл, які можливо вважають, що вони наразі в безпеці.
- Не піднімати з землі незрозумілі речі. Зараз диверсанти є у кожному місті і навіть там, де здавалося б зовсім тихо. Їхня мета посіяти паніку, розхитати населення зсередини і навести шуму. Диверсанти кидають на вулицях дитячі іграшки, предмети схожі на запальнички та інше. Всередині є вибухівка.
- Не ходити вулицями наодинці. Якщо вам потрібно в магазин, не йдіть наодинці. Пересувайтеся лише групами.
- Не сідайте в евакуаційні автобуси, поки не переконаєтесь, що це не пастка російських окупантів. Таких ситуацій було багато. Ворог хоче використовувати мирне населення, як живий щит.
- Дотримуйтесь комендантської години. Всі хто помічений на вулицях міста під час комендантської години можуть постраждати від тероборони, яка автоматично вважатиме таких осіб потенційними диверсантами.
Ну і звісно ж не ігноруйте звуки сирени, яка сповіщає про повітряну тривогу. Тримаймося!