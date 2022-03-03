Життя під час війни: про які заходи безпеки треба пам’ятати в першу чергу?

24 лютого день, який українці ще довго згадуватимуть з ненавистю та біллю. Саме тоді на світанку росія напала на Україну, і саме відтоді триває виснажливо повномасштабна війна. Руйнуються міста, гинуть люди, мільйони українців вже котрий день ночують у підвалах. Це катастрофа, яка повністю розділила життя країни на до і після.





Зараз перед звичайними людьми, які перебувають вдома, одне завдання — берегти себе, підтримувати армію та залишатися живими. Дбати про власну безпеку мусять не лише мешканці “гарячих точок”, а й ті, що живуть у відносно мирних містах на Заході. Є багато рекомендацій, та наразі всіх просять дотримуватись кількох найсуттєвіших.

Рекомендації, які допоможуть зберегти життя

Напевно кожен вже принаймні не раз чув про ці застереження, якщо ж ні, то обов’язково читайте:

Вимикати світло після 21:00. Наразі всі міста вимикають вуличне освітлення, світло в будинках та на вивісках, аби ворог не міг орієнтуватися в просторі, та не цілився по міс цях , де точно перебуває велике скупчення людей. Це стосується й невеликих сіл, які можливо вважають, що вони наразі в безпеці. Не піднімати з землі незрозумілі речі. Зараз диверсанти є у кожному місті і навіть там , де здавалося б зовсім тихо. Їхня мета посіяти паніку, розхитати населення зсередини і навести шуму. Диверсанти кидають на вулицях дитячі іграшки, предмети схожі на запальнички та інше. Всередині є вибухівка. Не ходити вулицями наодинці. Якщо вам потрібно в магазин, не йдіть наодинці. Пересувайтеся лише групами. Не сідайте в евакуаційні автобуси, поки не переконаєтесь, що це не пастка російських окупантів. Таких ситуацій було багато. Ворог хоче використовувати мирне населення, як живий щит. Дотримуйтесь комендантської години. Всі хто помічений на вулицях міста під час комендантської години можуть постраждати від тероборони, яка автоматично вважатиме таких осіб потенційними диверсантами.

Ну і звісно ж не ігноруйте звуки сирени, яка сповіщає про повітряну тривогу. Тримаймося!

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