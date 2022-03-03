Стало відомо, чи скасує Ані Лорак масштабні концерти в Росії, заплановані найближчим часом

Дуже багато голівудських знаменитостей підтримують Україну, на яку зараз напала росія: Анджеліна Джолі, Дуа Ліпа, Стівен Кінг та ще кілька десятків зірок, які мають багатомільйонну армію шанувальників по всьому світу.





Це люди, які не мають нічого спільного з нашою державою, більшість з них ніколи тут не були і невідомо, чи колись будуть. Але вони, все ж таки, висловлюють підтримку, а головне відверто говорять про те, що загарбником виступає росія. Чого не скажеш про деяких українських знаменитостей, які не лише мовчать, а ще й продовжують свою діяльність на території агресора.

Однією з таких стала й Ані Лорак, яка вже давно живе в москві, хоча родом вона з Західної України. Лорак давно зробила свій вибір, але верхом її цинізму стало продовження концертної діяльності в час, коли в її рідній державі вбивають людей. На щастя, їй вистачило глузду в останній момент все скасувати.

Лорак за кілька годин до виступу скасувала концерти

Ймовірно, рішення скасувати концерти в санкт-петербурзі та багатьох інших містах росії, співачці вдалося не легко. Хоча б тому, що свій пітерський концерт вона скасувала буквально за кілька годин до початку.

Звісно ж, не хочеться втрачати хорошого заробітку в такий незрозумілий час. Так, як Кароліна продовжує жити в росії, то незабаром вона, як і більшість російського населення, опиниться в непростому фінансовому становищі. Та напевно, всебічний тиск таки змусив колишню артистку не співати в момент, коли в Києві та інших містах України гинуть люди, серед яких можуть бути і її знайомі.

В Україні концертів теж не буде

Навесні Лорак мала приїхати з туром в українські міста, такі як Харків, Запоріжжя, Херсон та ряд інших. На жаль, чи на щастя, але концертів цієї співачки українці не побачать ще дуже довго. І мова не про війну, яка ми впевнені, скоро закінчиться!

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