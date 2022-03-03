Кому наскільки щастить у коханні? Астрологи коротко охарактеризували кожен знак Зодіаку

Кохання, щасливе сімейне життя, діти — це те, без чого не бачать свого майбутнього більшість людей, якщо й не всі. Кожному потрібна близька людина, і з цим важко сперечатися. Та що робити, якщо в коханні відверто не щастить? Астрологи кажуть, що цей факт сильно залежить від знаку Зодіаку під яким народилася людина. А ще від рис характеру, якими цей знак її наділив. Знаючи свої слабкі сторони, ситуацію на любовному фронті можна трохи поправити.





Скорпіон

Їм щастить найменше. Ні, в них немає проблем з партнерами, але надовго жоден не затримується. На жаль, причина у вас, а якщо точніше, то у вашому характері. Ви надто сильно давите на партнера. А ще, швидко можете охолонути до своєї половинки, вирушаючи на пошуки іншої.

Близнюки

Близнюкам не надто щастить в стосунках, тому що вони їх трохи уникають. Вони бояться відповідальності та сімейного побуту. Вони швидше оберуть кар’єру. Подумайте, доки варто притримуватись такої тактики.

Водолій

Водолії не вміють обирати собі партнерів. Чомусь вам завжди подобаються “не ті”. Спробуйте трохи відпустити ситуацію, не хапайтесь за всіх підряд, аби лиш не бути одинокими і тоді все, що потрібно прийде.

Лев

У Левів завжди багато шанувальників тому вони дуже перебірливі. І саме тому, вони часто обирають не тих з ким можуть бути щасливими.

Рак

Раків не можна назвати любовними невдахами. Їхня проблема лише в тому, що вони постійно і до останнього сумніваються, що партнер котрий поруч дійсно той самий. Вони зациклені знайти ідеального, а так на жаль практично не буває.

Козоріг

Проблема Козорога в тому, що вони хочуть дуже раціонально підходити до вибору партнера. Оцінювати його плюси та мінуси і на основні даного аналізу вирішувати, чи бути разом. Важливіше слухати власне серце.

Риби

Риби дуже довірливі і саме тому їм часто попадаються ще ті негідники. Але загалом, Рибам таки щастить побудувати хороші стосунки. За це вони можуть бути вдячними виключно собі та своєму лояльному характеру.

Овен

Овни вважаються везунчиками. Їм завжди вдається завоювати прихильність тієї людину, яка подобається. Якщо ж стосунки вичерпують себе, то Овни легко їх відпускають. Словом, жалітися їм немає на що.

Діва

Дівам щастить, адже часто вони купаються в увазі протилежної статі. Вони рідко бувають одинокими, і в принципі здебільшого вибирають достойних кандидатів.

Телець

Тельці можуть сильно подякувати своїй інтуїції, комунікабельності та вмінню зацікавити партнера. Тельці часто будують дуже міцні та хороші відносини, тому астрологи не вважають їх любовними невдахами. Дуже навіть навпаки. Всі свої союзи Тельці через деяких час згадують з посмішкою.

Стрілець

Стрільцям щастить в коханні. Вони дуже влюбчиві, і здатні змінити партнера на краще. До речі, вони дуже класно вміють відсіювати недостойних, тому практично завжди їхні союзи міцні і нерідко завершуються щасливим шлюбом.

Терези

Астрологи віддають їм перше місце серед найбільш везучих в коханні. В них завжди закохуються найдостойніші. Ваги мають легкий характер, і часто бачать в людях все найкраще. Їхнім партнерам з ними пощастило.

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